Lazio, Basic a Dazn: "Ora siamo ancora più uniti. Motta? Può migliorare tanto"
27.04.2026 20:13 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel pre partita della gara contro l'Udinese, il centrocampista dela Lazio Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Adesso siamo ancora più uniti, è importante per le prossime partite. Ma dobbiamo stare attenti, soprattutto oggi. Sarà fondamentale continuare bene per tutti noi. Motta? Si vede che era un bel momento per lui, ma sta sereno, ha i piedi per terra e questo è l'importante. È molto giovane e può crescere tanto".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.