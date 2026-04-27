Lazio, l'analisi di Matri: "I tifosi non vedono più un progetto ambizioso"
27.04.2026 20:33 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Negli studi di Dazn, prima della gara tra Lazio e Udinese, l'ex attaccante Alessandro Matri ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la società biancoceleste e sul suo futuro. Di seguito le sue parole.
“Dopo che sono stati venduti Luis Alberto e Milnkovic, i tifosi non hanno più visto un progetto con ambizioni più alte. Questo è il motivo della rottura con la società. Anche il mercato di gennaio di quest’anno… Si arriva dal tenere Milinkovic-Savic per dieci anni rifiutando grandi offerte a vendere Castellanos e Guendouzi. Poi la prossima stagione riparti con un mercato da inventarsi, l’incognita allenatore… È un ripartire da zero di nuovo. C’è poi il rischio che tanti vadano via perché in scadenza, la situazione è molto tesa".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.