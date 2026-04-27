Lazio, senti Xavi: "Volevo riportare Pedro al Barcellona, ma..."
27.04.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ospite di Romario TV, Xavi ha parlato del suo periodo da allenatore del Barcellona tra il 2021 e il 2024. Nello specifico, l'ex centrocampista spagnolo ha dichiarato di aver provato a riportare in blaugrana anche Pedro, attualmente attaccante della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Quando allenavo, sono riuscito a riportare Dani Alves al Barcellona e ho provato a fare la stessa cosa con Neymar, Pedro e Messi. Per la situazione economica del Barça è stato impossibile ingaggiare Neymar e Pedro. Con Messi avevamo trovato l'accordo, ma Laporta si è opposto".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.