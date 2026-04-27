NEWS | Grealish che combini? Ubriaco, dorme in un locale di Manchester - FT
27.04.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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“Ci son cascato di nuovo” canta Achille Lauro e nessuna frase sarebbe più giusta per commentare quanto accaduto all’ex stella del Manchester City, oggi all’Everton, Jack Grealish. Il The Sun ha infatti pubblicato alcuni scatti che ritraggono il calciatore inglese caduto in un sonno profondo, probabilmente causato dall’alcol... <<< GREALISH >>>
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Jessica Reatini
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