Sinner e l'app di incontri: l'imbarazzo durante un'intervista
27.04.2026 14:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il colpo di scena nella sfida tra Sinner e Moller è arrivato dopo il match che invece, è scivolato via senza problemi in un'ora e 17 minuti con un 6-2 6-3 per l'azzurro. L'altoatesino ha dominato la partita conquistando il pass per gli ottavi di finale e così l'intervista è andata su altri temi extra campo spingendosi su un terreno scivoloso: quello delle app di incontri...> SINNER <