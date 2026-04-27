Lazio, un finale di stagione nel vuoto: lo scenario all'Olimpico sarà surreale
RASSEGNA STAMPA - Ultimo scorcio di stagione, la Lazio si prepara all’ultimo atto con un calendario che sembra essere cucito su misura. Cinque, delle sei partite rimaste, si disputeranno all’Olimpico. Un vantaggio evidente che però, ricorda Il Corriere dello Sport, rischia di non trasformarsi in un vero punto di forza.
Questa sera l’Udinese, poi il doppio confronto con l’Inter, il derby - anche se formalmente in trasferta - e il match col Pisa. In condizioni normali, questo dettaglio rappresenterebbe un fattore decisivo ma la situazione che sta vivendo oggi la Lazio non lo consente. È in corso ancora la contestazione dei tifosi, forte più che mai nei confronti di Lotito e della sua gestione. Così l’Olimpico rischia di non essere un alleato. La sola eccezione sarà rappresentata per la finale di Coppa Italia del 13 maggio, i gruppi del tifo organizzato lo hanno promesso a Sarri e saranno sugli spalti.
I biancocelesti giocheranno in casa, ma senza sentirsi davvero così. Con l’Olimpico che rischia di non essere un fattore, Zaccagni e compagni - prosegue il quotidiano - dovranno trovare le energie dentro lo spogliatoio. Sarà una sfida anche mentale.
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