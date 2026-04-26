Atalanta, Palladino torna sulla Lazio: "Meritavamo la finale! Gli episodi..."

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Alla vigilia della gara contro il Cagliari, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a presentare la partita, l'allenatore nerazzurro è tornato anche sull'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Coppa Italia? I ragazzi sono abbastanza dispiaciuti. Ci sono voluti un paio di giorni per metabolizzare questa sconfitta perché ci tenevamo ad arrivare in finale, ma i ragazzi sono sempre stati bravi a reagire. Serve un segnale importante a Cagliari perché per noi è importante per l'Europa, e abbiamo sempre dimostrato di reagire nei momenti difficili. Servirà la giusta concentrazione".

"Vero che siamo dispiaciuti per mercoledì, ma non vedo una situazione negatiga: come punti in classifica da quando sono arrivato a Bergamo, l'Atalanta è praticamente quinta dietro soltanto a Inter, Napoli, Juve e Milan. Venivamo da una situazione difficile dove siamo riusciti a risollevarci, e la squadra inoltre ha fatto un grande step. Non posso recriminare nulla sul profilo delle prestazioni, anche quelle contro Roma, Juve e Lazio. Io credo che questi ragazzi hanno fatto un grande lavoro in questo periodo. Bisogna portare gli episodi dalla nostra parte: mercoledì ci sono stati alcuni che che ci hanno condannato, perché se vai in vantaggio cambia tutto".

"Il nostro percorso? Eravamo tredicesimi dove la situazione era difficile. In Champions abbiamo fatto un buon percorso, in Coppa Italia meritavamo la finale per quello che avevamo prodotto. Ora siamo in una buona posizione in campionato però noi vogliamo di più. Siamo distanti, ma bisogna crederci fino alla fine perché aspettiamo qualche passo falso davanti. Dobbiamo prima guardare in casa nostra cercando anche di fare qualche punto in più".

"Cagliari? Ci aspettiamo una gara difficile. Il Cagliari è allenata bene da Pisacane: lo conosco bene e ci aspettiamo insidie. Si prospetta un clima infuocato dove tutte le squadre fanno fatica. E' tutto nella nostra testa: serve reagire dopo la partita contro la Lazio. Dobbiamo crederci: ci sono ancora 15 punti a disposizione perché crediamo che meritiamo qualcosa in più".