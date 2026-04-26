Cesari: “Per gli arbitri il peggior anno di sempre. Var? Vi dico cosa non va”
26.04.2026 14:15 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista sulle colonne del Corriere della Sera l’ex arbitro Graziano Cesari, oggi commentatore per Mediaset, ha parlato anche della stagione arbitrale in campo e delle difficoltà legate all’utilizzo della Var.
“Questo è stato il peggiore anno di sempre, per la categoria” spiega Cesari. “Troppi errori evitabili. La Var è cambiata in peggio: era nata bene, per aiutare, ora ci sono troppe interpretazioni, che cambiano ogni anno. Questo manda in tilt”.
“La var a chiamata può essere un aiuto. Ma non risolve tutti i problemi, che come vedete sono molto più ampi” conclude quindi l'ex fischietto.