Caos arbitri, Rocchi porta al commissariamento della FIGC? Chi può decidere
RASSEGNA STAMPA - Il caso Gianluca Rocchi rischia di creare un nuovo terremoto nel calcio italiano, portando risvolti anche in una FIGC già segnata dalle dimissioni di Gravina dopo l’ennesimo fallimento della Nazionale. Al punto che, oggi, l’ipotesi di un commissariamento della Federazione non è più così remota.
Non a caso, riporta oggi la Repubblica, il primo a prendere posizione sulla vicenda Rocchi è stato il Ministro per lo sport Andrea Abodi, lasciandosi andare neanche troppo velatamente a una dichiarazione di sfiducia verso la procura federale che aveva archiviato un anno fa la questione. Che Abodi veda di buon occhio il commissariamento della FIGC è reso evidente anche dalla recente presenza in Commissione cultura del Senato quando Claudio Lotito, presidente della Lazio già in prima linea per il commissariamento, aveva chiesto potere in tal senso per la politica.
A oggi, infatti, né Abodi né alcuna carica politica ha il potere di commissariare la FIGC. Questa possibilità rimane nelle mani del CONI. Il presidente Buonfiglio potrebbe intervenire in quattro circostanze: gravi irregolarità digestione o gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte di organi direttivi; impossibilità di funzionamento degli organi direttivi; qualora non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni; mancato adeguamento dello statuto federale alla carta olimpica. La vicenda Rocchi, riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe rientrare nella prima casistica.