Lazio, Motta eroe con l’Atalanta: quattro rigori parati? Una possibilità su… - VIDEO
Continua a far parlare l’impresa di Edoardo Motta contro l’Atalanta. Il portiere della Lazio ha trascinato i biancocelesti in finale di Coppa Italia non solo con il miracolo su Scamacca, ma soprattutto parando ben 4 rigori ai calciatori bergamaschi.
Un risultato incredibile che non rappresenta una prima volta assoluta nella storia del calcio, ma che ha percentuali di realizzazione bassissime. La stima è stata fatta da Vincenzo Mauro, noto sui social anche come 3minuticolprof, che in uno dei suoi ultimi video affronta proprio il tema dei rigori parati da Motta.
Sebbene non ci siano stime ufficiali, nel video la possibilità di sbagliare un rigore viene calcolata in base a una serie di dati come pari al 16%. L’aver parato un rigore, viene spiegato nel video, aumenta le chance di pararne un altro e via dicendo (fino ad arrivare al 19% con il quarto rigore), così come poi sono fondamentali anche i due errori dal dischetto (22% delle probabilità) dei calciatori della Lazio per arrivare al risultato finale.
Mettendo insieme tutti i dati, la possibilità di vedere una scena simile a quella di Atalanta - Lazio è pari allo 0,023%, ossia una volta su 4/5mila occasioni. Di seguito il video completo con la spiegazione integrale.