Calciomercato Lazio | Si apre l'asta per Gila: ci sono anche Juve e Napoli

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RASSEGNA STAMPA - Tutti vogliono Mario Gila. Dall'Italia all'Europa, il difensore della Lazio è tra i più richiesti sul mercato. Ha il contratto in scadenza nel 2027, può essere venduto in estate come andare via a zero più avanti. Intanto lo tengono d'occhio diverse squadre di Serie A e non solo. Come riportato da La Repubblica, a Inter e Milan, già note da tempo, si sono aggiunte anche Juventus e Napoli.

All'estero, invece, è forte l'interesse dell'Atletico Madrid in Spagna. In caso di cessione a fine stagione, la Lazio dovrà dare il 50% della cifra al Real Madrid. In caso di permanenza, e senza rinnovo, dal prossimo gennaio potrà accordarsi a parametro zero con qualunque club. E per la società biancoceleste sarebbe un duro colpo.