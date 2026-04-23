Lazio, la decisione del tifo organizzato sulla finale di Coppa Italia: il comunicato
23.04.2026 12:05 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Alla fine i gruppi organizzati si sono espressi sull'ingresso o meno dei tifosi nella finale di Coppa Italia contro l'Inter il 13 maggio all'Olimpico. La decisione è per il sì, per un motivo specifico che è stato spiegato attraverso un comunicato ufficiale. Eccolo di seguito: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa".