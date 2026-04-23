Atalanta - Lazio, i quotidiani promuovono Colombo: le sue pagelle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo le parate di Motta. Tra il botta e risposta di Romagnoli e Pasalic in due minuti, numerose occasioni sventate e diversi episodi arbitrali controversi, la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio è stata un rollercoaster di emozioni. Masticano amaro i bergamaschi che, durante e dopo la partita, hanno recriminato per un gol annullato a Ederson, chiedendo nella stessa azione un calcio di rigore per mani di Gila.

Richiamato all'On-Field Review, l'arbitro Colombo ha annullato la rete realizzata dal brasiliano per un fallo di Krstovic sul portiere biancoceleste, senza poi concedere alcun penalty. Una decisione che ha fatto infuriare i giocatori dell'Atalanta, il tecnico Palladino e anche l'amministratore delegato Luca Percassi, che nel post partita ha espresso tutto il suo disappunto per la direzione arbitrale. Secondo i quotidiani, però, il fischietto di Como ha offerto una buona prova, decidendo in maniera appropriata negli episodi maggiormente discussi. Queste le pagelle di Colombo.

CORRIERE DELLO SPORT - Colombo 6.

IL MESSAGGERO - Colombo 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Colombo 5.5.