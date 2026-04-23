Lazio, sorpresa Rovella: può tornare per il finale di stagione
RASSEGNA STAMPA - Prima il ritorno in gruppo, poi le parole di Sarri in conferenza. La stagione di Nicolò Rovella potrebbe non essere finita. A sorpresa, il tecnico ha aperto alla possibilità di rivederlo in campo nel finale: "Ha avuto il via libera per qualche impatto sulla spalla operata. Ancora una settimana a parte, poi potrebbe riaggregarsi. Spero di riaverlo per qualche gara".
Dopo l’infortunio di Cagliari, una frattura scomposta della clavicola destra e operazione, sembrava un arrivederci al prossimo campionato. Invece, salvo imprevisti, il rientro è vicino: come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe tornare già in vista della trasferta di Cremona del 4 maggio, anche se servirà un periodo di riatletizzazione.
Finora il classe 2001 ha saltato 23 partite, fermato anche dalla pubalgia che lo aveva già tenuto fuori da settembre a gennaio. Solo 9 presenze stagionali tra Serie A e Coppa Italia. Ora però l’incubo è davvero a un passo dalla fine.