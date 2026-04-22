I Laziali sono a Tor di Quinto: tutto pronto per Atalanta - Lazio / FT&VD
22.04.2026 20:57 di Mauro Rossi
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Senza poter andare in trasferta, ma con la voglia di tifare Lazio tutti insieme. Non si pone limiti la tifoseria biancoceleste, che come annunciato negli scorsi giorni ha organizzato un maxischermo a Tor di Quinto per assistere alla gara con l’Atalanta come da una curva o da un settore ospiti.
Tanti i tifosi accorsi per l’occasione all’evento, totalmente gratuito, organizzato dalla tifoseria organizzata della Lazio. I primi presenti sono arrivati a partire dalle 18:00, con la piazza che si è via via riempita con l’avvicinarsi del fischio d’inizio fino a raggiungere una quota di circa 15mila presenti. Di seguito le immagini e i video.