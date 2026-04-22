Atalanta - Lazio, caos sul gol (annullato) a Ederson: la ricostruzione
Succede di tutto al 60' del secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La Dea passa in vantaggio con una rete di Ederson dopo un'azione in area che definire confusa sarebbe un eufemismo.
Prima i calcatori dell'Atalanta chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano di Gila, fallo che non c'è visto che lo spagnolo colpisce la palla prima con la gamba, a seguire Motta para e Krstović gli leva letterlamente il pallone dalle mani servendo Ederson che mette in porta.
Colombo prima convalida la rete, poi viene richiamato dal Var e, dopo revisione, annulla la rete della Dea per il fallo di Krstović su Motta.
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