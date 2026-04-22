Lazio, Fabiani a Mediaset: “Siamo sotto classifica, ma abbiamo dimostrato di poter far bene”

Pochi minuti separano la Lazio dal fischio di inizio del match contro l’Atalanta. Per presentare la gara è intervenuto ai microfoni di Mediaset Angelo Fabiani. Queste le sue parole: “Più o meno la penso come Sarri: è stata una stagione contrassegnata da alcuni fattori imponderabili: infortuni, partite che dovevamo vincere e non l’abbiamo fatto”.

“Questa squadra ha dimostrato di fare ottime prestazioni contro le cosiddette grandi. Siamo un po’ sotto classifica, ma queste sono partite che è meglio giocare che non giocare. Ci auguriamo che i ragazzi portino a casa il risultato, se così non fosse il nostro percorso deve continuare nella crescita della squadra e dei risultati e lavorare in prospettiva”.

“Se guardiamo l’ultima partita con il Napoli sì, ci siamo ripresi. Abbiamo avuto 45 infortuni, un’enormità allucinante. Ma non bisogna fare le vittime, dobbiamo guardare al futuro in modo positivo. Sarri? L’ ho sempre detto: abbiamo iniziato un progetto con lui e ha firmato per tre anni, ne ha altri due di contratto. Sta facendo un buon lavoro alla Lazio, da questo punto di vista per quanto mi riguarda e per quanto riguarda riguarda la società non c’è alcun tipo di problema”.