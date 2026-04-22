Roma - Lazio, via alla vendita dei tagliandi del derby: il comunicato

22.04.2026 19:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Roma - Lazio, via alla vendita dei tagliandi del derby: il comunicato
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Cresce l'attesa in vista del derby della Capitale, l'ultimo della stagione per Lazio e Roma che si sfideranno nel weekend del 18 maggio all'Olimpico.

In merito alla stracittadina il club giallorosso ha reso noto l'inizio della vendita dei tagliandi: "Parte alle 16:00 del 23 aprile la vendita dei biglietti del Derby, giornata numero 37 di Serie A e ultima gara in casa della stagione giallorossa".

"La vendita si articola in tre diverse fasi.

FASE 1 – Prevendita Abbonati Curva Nord (partita non inclusa nell’abbonamento). Dalle ore 16:00 di giovedì 23 aprile e fino alle ore 12:59 di lunedì 27 aprile. 

FASE 2 – Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card. A partire dalle ore 13:00 di lunedì 27 aprile fino alle ore 12:59 di martedì 28 aprile.

FASE 3 – Vendita libera. La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di martedì 28 aprile".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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