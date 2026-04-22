Di Chiara: "Sarri alla Fiorentina? Porterebbe entusiasmo e Paratici..."
Il nome di Sarri è tornato a essere accostato in modo insistente alla Fiorentina. Il tecnico toscano è attualmente impegnato con la Lazio, il suo futuro verrà deciso solamente al termine della stagione. Intanto a Firenze sperano di poterlo accogliere e sull'argomento, ai microfoni di TMW, si è espresso Alberto Di Chiara: "Deve riscattare un'annata disastrosa la Fiorentina, non so che margini abbia Paratici, ma se può prendere Sarri porterebbe un po' di entusiasmo nell'ambiente. Chance ancora a Vanoli? Difficile venga riconfermato. Paratici deve sentire anche la piazza, che è fondamentale. Alla fine dovrà fare una scelta in base al progetto che vorrà fare. Se servirà un nome forte e una squadra da costruirgli intorno, meglio questo. Se ha sondato Sarri è perché forse c'è l'opportunità di averlo".
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