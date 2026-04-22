Atalanta - Lazio, Luis Alberto pronto a tifare: il messaggio social - FOTO
Poco meno di un'ora al calcio d'inizio di Atalanta - Lazio. La sfida decisiva che assegnerà il secondo pass per la finale di Coppa Italia, una chance importantissima per i biancocelesti per poter dare una svolta a una stagione tutt'altro che soddisfacente. È l'unica strada per arrivare in Europa.
La squadra di Sarri avrà anche il supporto di Luis Alberto, tifoso d'eccezione che nonostante la lontananza e la scelta di intraprendere un percorso professionale altrove ha deciso di mostrare vicinanza ai suoi ex compagni. Lo spagnolo, tramite i social, ha pubblicato una storia qualche istante fa: una scritta in cui si legge "A Roma solo la Lazio", a corredo l'emoticon dell'aquila e del braccio che indica la forza.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.