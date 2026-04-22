Cardone: "La Lazio si esalta in trasferta. Può regalare emozioni speciali"
22.04.2026 15:45 di Christian Gugliotta
A poche ore dal fischio d'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, Giulio Cardone ha detto la sua sulla sfida. Queste le sue parole a Radiosei:
“La Lazio sa esaltarsi in trasferta e in situazione difficili, è chiaro che il pronostico resta a favore dell’Atalanta ma la Lazio con lo spirito e l’applicazione tattica visti a Napoli può regalare emozioni speciali".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.