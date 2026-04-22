Lazio, Reja esalta Noslin: "Mi fa impazzire! Contro l'Atalanta può..."

Quattro nomi per determinare la sfida di questa sera. Nel giorno di Atalanta-Lazio, partita valida per la semifinale di Coppa Italia (in programma alle ore 21.00 presso la New Balance Arena), Edy Reja è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport - anche - per indicare i possibili protagonisti di questa sera. L'allenatore di Gorizia, che in passato si è seduto su entrambe le panchina, ha esaltato alcuni singoli delle due rose scegliendo parole sorprendentemente positive per Tijjani Noslin.

CHI SARA' DECISIVO? - "De Ketelaere e Raspadori da una parte, Zaccagni e Noslin dall’altra. Il belga dell’Atalanta è un giocatore di grande classe, quando si accende è capace di qualsiasi cosa. Raspadori è uno che se una chance difficilmente perdona. Nella Lazio Zaccagni è il faro, rifinisce e finalizza. Quando è in giornata non lo fermi mai. E poi c’è Noslin che a me fa impazzire. Ha grandi numeri, sabato a Napoli lo ha dimostrato. E credo che possa crescere ancora. Detto questo, Atalanta e Lazio sono grandi collettivi, la può decidere qualunque giocatore".