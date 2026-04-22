Lazio, Reja esalta Noslin: "Mi fa impazzire! Contro l'Atalanta può..."

22.04.2026 12:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Reja esalta Noslin: "Mi fa impazzire! Contro l'Atalanta può..."

Quattro nomi per determinare la sfida di questa sera. Nel giorno di Atalanta-Lazio, partita valida per la semifinale di Coppa Italia (in programma alle ore 21.00 presso la New Balance Arena), Edy Reja è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport - anche - per indicare i possibili protagonisti di questa sera. L'allenatore di Gorizia, che in passato si è seduto su entrambe le panchina, ha esaltato alcuni singoli delle due rose scegliendo parole sorprendentemente positive per Tijjani Noslin.

CHI SARA' DECISIVO? - "De Ketelaere e Raspadori da una parte, Zaccagni e Noslin dall’altra. Il belga dell’Atalanta è un giocatore di grande classe, quando si accende è capace di qualsiasi cosa. Raspadori è uno che se una chance difficilmente perdona. Nella Lazio Zaccagni è il faro, rifinisce e finalizza. Quando è in giornata non lo fermi mai. E poi c’è Noslin che a me fa impazzire. Ha grandi numeri, sabato a Napoli lo ha dimostrato. E credo che possa crescere ancora. Detto questo, Atalanta e Lazio sono grandi collettivi, la può decidere qualunque giocatore".

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.