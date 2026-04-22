Coppa Italia | Atalanta - Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Marusic
22.04.2026 12:35 di Christian Gugliotta
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Questo l'elenco completo:
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.