Lazio, quanto vale il cammino in Coppa Italia? Il guadagno di Lotito

22.04.2026 13:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, quanto vale il cammino in Coppa Italia? Il guadagno di Lotito
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio si è conquistata le semifinali di Coppa Italia. Battendo Milan e Bologna la squadra allenata da Maurizio Sarri si è portata a un passo dalla finale e questa sera, alla New Balance Arena, cercherà il colpaccio per poter accedere all'ultimo atto del torneo. Un obiettivo ambizioso dal punto di vista sportivo, ma anche sotto quello economico e che potrebbe implementare i guadagni già ottenuti dalla Lazio nella prima parte del suo cammino all'interno della competizione. Come reso noto, infatti, da calcioefinanza.it, fino a ora la società biancoceleste ha ottenuto 2,7 milioni di euro come premi per le vittorie ottenute e, quindi, per i passaggio del turno. Battere questa sera l'Atalanta significherebbe assicurarsi almeno altri 1,9 milioni di euro che, però, diventerebbero 4,4 se la Lazio dovesse vincere il torneo. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.