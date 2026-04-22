Lazio, quanto vale il cammino in Coppa Italia? Il guadagno di Lotito
La Lazio si è conquistata le semifinali di Coppa Italia. Battendo Milan e Bologna la squadra allenata da Maurizio Sarri si è portata a un passo dalla finale e questa sera, alla New Balance Arena, cercherà il colpaccio per poter accedere all'ultimo atto del torneo. Un obiettivo ambizioso dal punto di vista sportivo, ma anche sotto quello economico e che potrebbe implementare i guadagni già ottenuti dalla Lazio nella prima parte del suo cammino all'interno della competizione. Come reso noto, infatti, da calcioefinanza.it, fino a ora la società biancoceleste ha ottenuto 2,7 milioni di euro come premi per le vittorie ottenute e, quindi, per i passaggio del turno. Battere questa sera l'Atalanta significherebbe assicurarsi almeno altri 1,9 milioni di euro che, però, diventerebbero 4,4 se la Lazio dovesse vincere il torneo.