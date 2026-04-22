Ex Lazio | Muriqi lascia il Maiorca? La società biancoceleste osserva interessata

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal Corriere dello Sport, Vedat Muriqi sarebbe vicino a lasciare il Maiorca per tornare al Fenerbahce. Un’operazione che riguarda da vicino anche la Lazio, che conserva il 45% sulla futura rivendita dell’attaccante.

Dopo l’esperienza poco brillante a Roma, il “Pirata” si è completamente rilanciato in Liga, diventando il miglior marcatore nella storia del Maiorca e superando un nome pesante come Samuel Eto'o. Una rinascita che non è passata inosservata e che ha riacceso l’interesse del club turco, dove aveva giocato già nel 2019-2020.

Nel frattempo, lo stesso Muriqi ha raccontato un curioso retroscena legato al suo arrivo in biancoceleste: avrebbe potuto trasferirsi al PSG, ma scelse di mantenere la parola data al direttore sportivo Igli Tare, rifiutando il trasferimento e volando a Roma.