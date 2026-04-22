Lazio, contro l'Atalanta ci sono in palio due finali: il motivo
La Lazio questa sera scenderà in campo contro l'Atalanta. La partita in programma alle ore 21.00 presso la New Balance Arena sarà valida per la sfida di ritorno di Coppa Italia, dopo il 2-2 maturato allo Stadio Olimpico di Roma. Nel complicato contesto di Bergamo la squadra di Maurizio Sarri si metterà a caccia di una finale che consegnerebbe in mano alla squadra l'occasione di dare un nuovo volto alla stagione. Nonostante il tentativo di 'ridimensionamento' del tecnico.
DUE FINALI - Accedere all'ultimo atto del torneo significherebbe giocarsi la possibilità di vincere una coppa e di strappare la qualificazione al secondo turno preliminare di Europa League. Ma non solo. Nonostante, infatti, non sia ancora nota la formula della prossima Supercoppa Italia, a meno di clamorose e inattese sorprese provenienti dal campionato, accedere alla finale di Coppa Italia significherebbe per la Lazio (o per l'Atalanta) la possibilità di giocarsi anche la finale (o le final four) della Supercoppa.
FINAL FOUR - Nelle ultime tre edizioni la Supercoppa Italiana ha sposato la formula delle final four. Ergo: la prima e la seconda classificata in Serie A affrontavano la vincitrice e la perdente della finale di Coppa Italia. Se questa formula dovesse essere confermata, allora alle due semifinaliste basterebbe vincere oggi per poter strappare il pass per un altro torneo. Ma se, invece, le istituzioni dovessero decidere di fare un passo indietro e tornare alla formula originale, allora tutto dipenderebbe dall'esito del campionato.
FINALE CLASSICA - La Supercoppa Italia, infatti, nasce come un torneo che deve mettere l'una contro l'altra la vincitrice della Serie A contro quella della Coppa Italia. Ma se la squadra vincitrice delle due competizioni dovesse coincidere, allora in Supercoppa andrebbe a sfidare la squadra contro cui ha vinto la Coppa Italia. Quindi, contestualizzando il regolamento, se dovessimo dar per scontato lo Scudetto dell'Inter (+12 dal secondo posto a cinque partite dalla fine) i nerazzurri sarebbero già qualificati per la Supercoppa dove, al di là dell'esito della partita, andrebbe ad affrontare la seconda finalista della Coppa Italia (Lazio o Atalanta).