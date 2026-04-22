Milan, Abbiati chiama in causa la Lazio: "La sconfitta contro i biancocelesti..."
22.04.2026 12:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - L'ex portiere del Milan, Cristian Abbiati, è intervenuto ai taccuini di Tuttosport per dire la sua sul momento che sta vivendo la squadra rossonera. Analizzando gli ultimi risultati negativi, Abbiati a tirato in mezzo anche la sconfitta di Leao e compagni contro la Lazio, arriva a firma di Gustav Isaksen.
"Il fatto che per un buon periodo la squadra (Milan, ndr) sia tornata ad avere continuità ad alto livello, il che è un segnale importante per il futuro. Peccato che ci sia stato questo calo nell’ultimo mese, con quelle tre sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.