Lazio, Zaccagni a Mediaset: "Siamo pronti, daremo tutto. Il gol mi manca..."

Alla vigilia di Atalanta - Lazio, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha presentato la gara ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole: “Vale una stagione? Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi e per la nostra gente, cercheremo di giocarla al massimo. Il gol? Mi manca molto, ma non voglio pensarci. Prima di tutto devo fare bene per la squadra e aiutarla ad arrivare al risultato. Oggi è stato bellissimo l’abbraccio con la nostra gente, ci ha caricato. Noi ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l’Atalanta. Sappiamo bene che loro hanno doti fisiche e tecniche importanti, andremo a sfidare un gruppo che gioca simile al Napoli. Tutte e due le gare le abbiamo preparate al meglio. All’andata all'Olimpico potevamo vincere, ci siamo andati vicino con il gol all’ultimo. Con il pareggio ripartiamo da zero come faranno loro, noi dovremo andare al massimo. Adesso noi stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente. Abbiamo la giusta consapevolezza per la partita. Peccato che i tifosi non ci saranno domani".