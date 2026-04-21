Lazio, contro l'Atalanta attenta a Pasalic: c'è un dato che spaventa
21.04.2026 14:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Sono molti i calciatori dell'Atalanta su cui dovranno vigilare con attenzione gli uomini di Maurizio Sarri. Uno su tutti, però, non risulta mai tra i più pericolosi ma dati alla mano è l'uomo da fermare.
L'uomo della Coppa Italia per la Dea è senza dubbio Mario Pasalic, almeno quest'anno: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato ha segnato nelle ultime tre sfide nella competizione e ambisce a eguagliare Albert Gudmunsson, che con il Genoa è arrivato a quota quattro gare consecutive.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.