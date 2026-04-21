Open Var | Napoli - Lazio, Rocchi: "Giallo a Lobotka? Decisione corretta"

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Nell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato il calcio di rigore assegnato alla Lazio contro il Napoli al Maradona, per il fallo di Lobotka su Noslin. In particolare di quella occasione ne ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Di seguito le dichiarazioni.

“La decisione è corretta, c’è contesa del pallone. La disciplina su questa materia è stata molto rivista, soprattutto si tende a non penalizzare anche con il cartellino rosso quando si assegna un calcio di rigore, a meno che non ci sia un qualcosa di non genuino come una trattenuta. Qui mi piace molto l’atteggiamento che ha l’arbitro: subito la decisione del rigore e poi il cartellino giallo immediato. Questo è l’esempio lampante di quello che i ragazzi devono fare in campo. Con una decisione così pronta, serena e tranquilla, il Var controlla in cinque secondi e ti supporta nella decisione".

"Il fallo non genuino? Significa qualcosa che va al di là di quello che è lo spirito del calcio. Il giocatore del Napoli cerca di arrivare sul pallone, non ce la fa e commette fallo. Ma ha uno spirito ‘calcistico’. La trattenuta invece, per esempio, è il fallo più antisportivo per eccellenza e non ha quello stesso spirito. Se trattieni un avversario non hai interesse a giocare a calcio: in quel caso diventa cartellino rosso".