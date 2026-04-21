Lazio, Corino: "Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Contro l'Atalanta..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Luigi Corino ha detto la sua sulla vittoria della Lazio a Napoli e sul lavoro svolto in questa stagione da Maurizio Sarri.

NAPOLI - "A Napoli ho visto una grande prestazione. Forse solo quella di Firenze non è stata all'altezza della Lazio. Abbiamo visto contro il Napoli chre Sarri ha trovato una quadra che ci permette di disputare buone partite. Ha dimostrato, anche per demeriti del Napoli, i progressi fatti. La squadra è cresciuta sotto tutti gli aspetti dal punto di vista tecnico e tattico. Gran parte del merito è di Sarri".

SARRI - "Ma quante difficoltà ha avuto Sarri quest'anno? In campo e non solo? Qualcuno diceva che i giocatori andavano via per colpa sua. Mi vien da ridere. Lui è riuscito a superare tutte queste situazione. Sappiamo qual è il problema della Lazio e non è Sarri. Ha fatto un grandissimo lavoro".

ATALANTA - "Perché non confermare Noslin e Cancellieri dopo una partita del genere? Credo che abbia messo in campo quelli che saranno i titolari. L'Atalanta non credo che cambierà. Non lo ha fatto neanche contro lil Bayern Monaco. La Lazio non ha tanti calciatori che possono andare nell'uno contro uno, ma ha giocatori che possono mettere in difficoltà l'Atalanta. Marcando uomo contro uomo qualcuno può sbagliare. La Lazio ne deve approfittare. La fase difensiva deve aiutare i difensori. Se si lavora di squadra la fase difensiva viene fatta bene. Zaccagni a Napoli ha fatto anche il terzino sinistro. Noslin e Cancellieri hanno fatto bene. Cancellieri di Napoli lo confermo. Isaksen non mi dispiace, ma quel Cancellieri è da confermare come Noslin".

DELE BASHIRU E BASIC - "Su Dele-Bashiru ci penserei un attimo, attacca di più l'arera di rigore, ma penserei più su Basic. Quello che mi impressione di Basic è di ripulire sempre il pallone. La gestisce in modo che il compagno la possa giocare. A me Dele-Bashiru non dispiace, ma bisogna vedere come lo troviamo. A volte fa cose da bel giocatore, ma altre volte da mani nei capelli".

MOTTA - "Motta a Napoli mi è sembrato convinto, anche nel giro palla con i piedi. Ha superato le difficoltà palesata all'inizio, mi sembra sereno e tranquillo. Ho buone sensazioni su questo portiere. Mi è sembrato sereno per l'età che ha nella gestione delle partite".