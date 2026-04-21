Open Var | Napoli - Lazio, rigore ma niente rosso a Lobotka: il dialogo

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Nell'ultimo episodio di Open Var è stato analizzato il calcio di rigore assegnato alla Lazio contro il Napoli al Maradona. Nell'occasione del fallo di Lobotka su Noslin è stato fatto ascoltare il dialogo tra l'arbitro Zufferli e la Sala Var di Lissone, che ha confermato il cartellino giallo al centrocampista azzurro e il penalty per i biancocelesti (poi sbagliato da Zaccagni). Di seguito le dichiarazioni.

SALA VAR: “Ha fischiato rigore e giallo a Lobotka”

ARBITRO: “[Gli chiedono il rosso] No, ma è cambiato, è con il piede, chiedi a lui. Ma è cambiata la regola!”.

SV: “Il rigore è confermato. Confermo anche il giallo. Controllo solo l’APP”.

A: “[Spiega ai giocatori] Nel momento in cui va col piede a cercare il pallone, anche se è una chiara occasione… Fermo! Ma non esiste più sta regola, Zaccagni! Vai da Pinzani e te la dice, credimi! È giallo. Se invece fosse stato non genuino, era rosso. Il fallo è confermato”.

SV: “Check completato, puoi battere il rigore”.

A: “È chiaro, è chiaro. È un fallo genuino, ok? Quindi non c’è più il rosso. Hanno già controllato tutto”.

SV: “Ti confermo un giallo al numero 68 del Napoli, Lobotka”.

A: “Perfetto, grazie. Chiedevano un fallo di mano a inizio APP”.

SV: “No, è Buongiorno che la tocca di mano sul rimpallo”.

A: “Perfetto, ottimo”.