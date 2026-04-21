Dalla Questura l’ok al maxischermo: dove si potrà vedere Atalanta - Lazio
21.04.2026 08:55 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Trasferte vietate, ma non per questo la tifoseria della Lazio dovrà assistere alla gara più importante della stagione senza riunirsi in gruppo. In occasione della partita con l’Atalanta, infatti, i tifosi potranno ritrovarsi per seguire insieme la sfida.
Lo riporta il Messaggero, che svela come sia arrivato il via libera da parte della Questura e del Comune per allestire un maxischermo che permetterà ai tifosi della Lazio di assistere alla partita contro l’Atalanta in compagnia.
Sarà possibile, prosegue il quotidiano, radunarsi dalle ore 18 per tifare a distanza e vedere insieme la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La location sarà svelata oggi alle ore 12:00 e si preannuncia a distanza dall’Olimpico.