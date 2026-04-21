Lazio, Noslin è l'Asso di Coppe: nessuno ha fatto più gol di lui
21.04.2026 09:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin è l'asso nella manica di Maurizio Sarri. Un jolly offensivo spesso utilizzato a gara in corso come spaccapartite, ma a Napoli è partito dall'inizio e ha fornito un'ottima prestazione, così come tutta la Lazio.
La Coppa Italia, però, è una storia a sé. L'attaccante olandese sembra infatti particolarmente adatto per la competizione: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Noslin ha la media di un gol ogni 53' nella competizione (4 gol in 5 partite quest'anno).
Inoltre, da quando è nella Capitale, nessun calciatore ha siglato più reti di lui nel torneo. A pari merito con lui ci sono Tammy Abraham, Roberto Piccoli e Santiago Castro.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.