Lazio, caccia all'undicesima finale della storia: Sarri si affida ai 'pretoriani'
RASSEGNA STAMPA - Una partita che vale una stagione. Atalanta - Lazio vuol dire molto per la stagione della Lazio, ma anche per la sua storia: come riporta Il Tempo, arrivare in finale significherebbe raggiungere l'undicesima nella storia della Lazio (sette vinte e tre perse fino ad ora).
Per farlo, Sarri si affida ai suoi pretoriani. I laziali Cataldi e Romagnoli hanno forse più motivazioni di tutti per raggiungere la finale. Il centrocampista vuole lasciare il segno al termine di una stagione a dir poco travagliata, sotto tutti i punti di vista; come lui anche Romagnoli, con un probabile futuro lontano da Formello.
Oltre a loro, vuole riscattarsi anche Zaccagni, poco incisivo durante la stagione e spesso alle prese con infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molte gare. Infine, l'ultimo arrivato, ma già leader: Taylor si è preso la Lazio fin da subito e Sarri si aspetta un'altra grande prova dal suo leader tecnico a centrocampo.