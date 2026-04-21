Lazio, caccia all'undicesima finale della storia: Sarri si affida ai 'pretoriani'

21.04.2026 10:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, caccia all'undicesima finale della storia: Sarri si affida ai 'pretoriani'
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RASSEGNA STAMPA - Una partita che vale una stagione. Atalanta - Lazio vuol dire molto per la stagione della Lazio, ma anche per la sua storia: come riporta Il Tempo, arrivare in finale significherebbe raggiungere l'undicesima nella storia della Lazio (sette vinte e tre perse fino ad ora).

Per farlo, Sarri si affida ai suoi pretoriani. I laziali Cataldi e Romagnoli hanno forse più motivazioni di tutti per raggiungere la finale. Il centrocampista vuole lasciare il segno al termine di una stagione a dir poco travagliata, sotto tutti i punti di vista; come lui anche Romagnoli, con un probabile futuro lontano da Formello.

Oltre a loro, vuole riscattarsi anche Zaccagni, poco incisivo durante la stagione e spesso alle prese con infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molte gare. Infine, l'ultimo arrivato, ma già leader: Taylor si è preso la Lazio fin da subito e Sarri si aspetta un'altra grande prova dal suo leader tecnico a centrocampo. 

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.