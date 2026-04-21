Lazio, Sarri acclamato dai tifosi: i primi cori a Formello sono tutti per lui
21.04.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
FORMELLO - Vigilia in campo a porte aperte. In vista della gara contro l'Atalanta, la Lazio ha accolto a Formello circa mille tifosi sugli spalti del Fersini. I primi cori sono stati tutti per Maurizio Sarri, che ha guidato il gruppo insieme al capitano Mattia Zaccagni. Il tecnico si è girato verso la tribuna ringraziando e applaudendo per il sostegno di tutti i presenti.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.