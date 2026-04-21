Lazio, Marusic stakanovista: i dati incredibili della sua stagione
21.04.2026 11:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La presenza di Marusic contro l'Atalanta è tutta da vedere rispetto alle sensazioni che la sgambata odierna darà. Sarri spera di portarsi dietro il dubbio inserendo Marusic nella lista dei convocati. Come riporta il Corriere dello Sport, Adam, prima di questo stop, aveva bucato solamente due confronti, entrambi in casa: contro il Torino il 4 ottobre (affaticamento) e contro la Fiorentina il 7 gennaio (squalifica).
Il terzino è il calciatore della Lazio con più minuti in stagione: 2.717, il podio è chiuso da Provedel (2.610) e Romagnoli (2.608).