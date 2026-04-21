Lazio, il tifo organizzato: “Appuntamento a Tor di Quinto”. E sulle modalità…
Sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale alcuni esponenti del tifo organizzato biancoceleste. Argomento di giornata l’evento in programma per domani dalle 18:00 a Tor di Quinto, che vedrà i tifosi della Lazio assistere insieme alla gara contro l’Atalanta grazie al posizionamento di un maxischermo (qui i dettagli). Di seguito le parole, con una richiesta importante a chiunque vorrà partecipare.
“Una cosa del genere, fatta e organizzata da semplici tifosi, è una cosa che in Italia non si è mai vista. L’evento è gratuito e aperto a tutti, non ci saranno biglietti di ingresso e non bisognerò registrarsi su siti vari. È importante non portare bomboni, saremo in tanti con famiglie. Spazio a torce, fumogeni, bandiere, sciarpe e stendardi. Ma per favore i bomboni no”.