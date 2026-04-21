Lazio, Sarri: "Bello rivedere i tifosi. Ci piacerebbe ritrovarli anche allo stadio"
21.04.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Vigilia speciale della Lazio. Prima della gara contro l'Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la squadra di Sarri si è allenata a Formello di fronte a circa mille tifosi. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato proprio della presenza del pubblico sugli spalti, che a causa delle trasferte vietate non sarà a Bergamo.
Di seguito le sue parole: "Bella mattinata per noi, impegnativa perché una partita così richiederebbe anche una tranquillità maggiore. Ma ci fa piacere, abbiamo visto tante famiglie e tanti bambini, quando si avvicinano al calcio è sempre importante. Ora ci piacerebbe ritrovarli allo stadio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.