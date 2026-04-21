Lazio, Marusic da monitorare per Bergamo: le parole di Sarri
21.04.2026 15:00 di Christian Gugliotta
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Nella conferenza stampa pre Atalanta - Lazio, Maurizio Sarri ha fatto un punto sulle condizioni di diversi giocatori acciaccati. Tra questi c'è Adam Marusic che, alla vigilia della semifinale, resta ancora in dubbio. Queste le parole del tecnico:
"Marusic ha fatto una buona parte della seduta con la squadra, esclusa la parte iniziale con un’attivazione particolare. Domani mattina lo sollecitiamo di nuovo e vediamo, è fermo da un paio di settimane, oggi era la prima seduta con noi. Io tutti e 5 i giocatori che non stanno bene non li posso rischiare".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.