Lazio, Sarri tra Cancellieri e Isaksen: "Farò la scelta in base a..."

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Uno dei dubbi di formazione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia è sulla fascia destra. Sarri dovrà decidere chi mettere in campo tra Cancellieri e Isaksen contro l'Atalanta: nelle ultime due trasferte ha sempre preferito il primo dall'inizio. Proprio in vista della sfida di Bergamo, il tecnico ha espresso in conferenza stampa il suo pensiero su entrambi gli esterni e sulla possibile scelta. Di seguito le sue parole

"Cancellieri e Isaksen sono due giocatori che hanno tantissimi pregi e qualche difetto. La scelta in stagione l’ho fatta sempre in basa al momento. Cancellieri ha iniziato meglio, poi Isaksen ha dato di più, ora Cancellieri è in forma. Isaksen ha sofferto mentalmente l’eliminazione con la Danimarca, ora mi sembra che stia meglio".