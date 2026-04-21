Lazio, senti Rambaudi: "Gila è un top player! Atalanta? Confermerei tutti"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato della semifinale di ritorno di Coppa Italia della Lazio contro l'Atalanta, tornando anche sulla vittoria dei biancocelesti contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Palladino a Bergamo ha portato la normalità, proseguendo su un lavoro fatto per anni. Squadra più propositiva, più coraggiosa e anche più leggera rispetto a quella di Juric. Rosa di ottimi giocatori, non fenomeni; con uno spartito preciso possono rendere bene. De Roon mi piace, Ederson quest’anno è un po’ sotto il suo livello, poi davanti l’Atalanta ha giocatori importanti e De Ketelaere è uno di questi, è migliorato tanto. Non penso Palladino sia la fotocopia di Gasperini, magari per un 80% sì ma ora c’è più palleggio per trovare la verticalità".

"L’abbraccio di oggi dei tifosi che effetto può avere sulla squadra? C’è bisogno, c’è bisogno di passione, questo è il calcio. La Lazio ha lavorato per la serata di domani, sentire i tifosi vicino può solo essere positivo. Di giocatori come Gila ce ne sono pochi in giro, è un top player che vale una punta. Probabile formazione? Confermeri gli 11 di Napoli. Squadra che ha approcciato bene, ha tenuto bene, ha giocato da squadra, ha fatto tutto bene. L’unico dubbio ce l’ho su Patric e Cataldi, magari parti con Danilo e lo spagnolo può dare qualcosa in più a gara in corso. Lo stesso discorso è da fare per la punta: chi può darmi di più subentrando, Noslin o Maldini?”.