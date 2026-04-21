Muriqi: "Mi voleva il PSG, ma avevo dato la mia parola alla Lazio"
21.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Muriqi ora è una stella in Spagna. Dopo la terribile esperienza alla Lazio, il centravanti ha trovato la sua dimensione al Maiorca diventando il miglior marcatore in Liga nella storia del club. Come riportato dall'account X Kosovan Football, il kosovaro ha rivelato un retroscena proprio riguardo al suo trasferimento nella Capitale, quando ha lasciato il Fenerbahce. Di seguito le sue parole.
"Proprio poco prima che salissi sull'aereo per firmare con la Lazio dal Fenerbahçe, il PSG chiamò il mio agente: "Non partire. Offriremo quello che il Fener vuole e quello che vuoi tu. Vieni al PSG". Ma io dissi di no. Avevo dato la mia parola al diesse Tare".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.