"Sarriboom", lezione a Conte: il Corriere dello Sport esalta una "Lazio super" - FT
19.04.2026 08:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio espugna il Maradona con una lezione di calcio al Napoli. Sarri batte Conte, si toglie qualche soddisfazione e insieme a tutta la squadra manda un messaggio forte in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo il 2-0 di Napoli, il Corriere dello Sport esalta la vittoria biancoceleste e soprattutto il mister in prima pagina: "Sarriboom", questo il gioco di parole al centro. Di seguito la prima pagina del quotidiano.