Lazio, Rocchi sicuro: "Cancelli aperti? I tifosi sono fondamentali"

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© foto di Marco Iorio/Image Sport

Questa mattina il Fersini sarà sold out, per i circa mille posti che sono stati messi a disposizione presso lo stadio di Formello per accogliere i tifosi che hanno deciso di sostenere la Lazio nella prima parte della rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. In occasione del secondo atto è intervenuto Tommaso Rocchi, ex capitano della Lazio e attuale allenatore della Primavera 4 del Guidonia Montecelio sul tema legato ai tifosi e le possibili scelte in attacco.

"L'abbraccio dei tifosi conterà moltissimo. E sono contento di questo perché poi quando sei in campo il giocatore ha bisogno della gente e ha bisogno del tifoso che lo incita, che lo sostiene, che gli dà quella spinta in più e secondo me può essere importante in preparazione avere il pubblico a fianco, anche se solo in allenamento".