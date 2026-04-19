Tommaso Paradiso in tour: cori per la Lazio e contro Lotito all'Eur - VD

19.04.2026 09:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Tommaso Paradiso in tour: cori per la Lazio e contro Lotito all'Eur - VD

In occasione della prima delle due date del tour di Tommaso Paradiso a Roma, il Palazzetto dello Sport all'Eur si è tinto di biancoceleste. La fede laziale del cantautore romano è ben nota e i suoi fan lo accolgono come fosse la Curva Nord, con cori da stadio che all'Olimpico sentono più come prima per via della protesta della tifoseria. In merito a questo, infatti, il Palazzetto dello Sport è stato anche un altro palcoscenico della protesta dei tifosi contro Claudio Lotito. Di seguito i video dei cori per la Lazio e contro il presidente.