WOMEN | Serie A, Lazio - Sassuolo: le info sulla vendita dei tagliandi

20.04.2026 19:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Fonte: SS Lazio.it
WOMEN | Serie A, Lazio - Sassuolo: le info sulla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di venerdì 17 aprile, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio-Sassuolo, in programma sabato 25 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità: 

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi

- intero tribuna e settore ospiti 10 € 

- under 16 tribuna 3 €. 

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.

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