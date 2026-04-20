WOMEN | Serie A, Lazio - Sassuolo: le info sulla vendita dei tagliandi
20.04.2026 19:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Fonte: SS Lazio.it
La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di venerdì 17 aprile, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio-Sassuolo, in programma sabato 25 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
- intero tribuna e settore ospiti 10 €
- under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.