Coppa Italia | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa

20.04.2026 12:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Coppa Italia | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa

Reduce dall'esaltante successo strappato al Maradona, la Lazio arriva sulle ali dell'entusiasmo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo il 2-2 dell'andata, a Bergamo la squadra di Sarri proverà ad accedere all'ultimo atto della competizione, per continuare a inseguire un trofeo che cambierebbe volto a questa stagione.

L'arbitro designato per la sfida è Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Costanzo. Il IV Uomo sarà Zufferli, mentre in sala Var Abisso sarà affiancato dall'Avar Maresca. Il fischio d'inizio è previsto per le 21:00 di mercoledì 22 aprile.

Arbitro: Colombo (sez. Como)

Assistenti: Imperiale - Costanzo

IV Uomo: Zufferli

VAR: Abisso

AVAR: Maresca