Coppa Italia | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione completa
20.04.2026 12:05 di Christian Gugliotta
Reduce dall'esaltante successo strappato al Maradona, la Lazio arriva sulle ali dell'entusiasmo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Dopo il 2-2 dell'andata, a Bergamo la squadra di Sarri proverà ad accedere all'ultimo atto della competizione, per continuare a inseguire un trofeo che cambierebbe volto a questa stagione.
L'arbitro designato per la sfida è Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Costanzo. Il IV Uomo sarà Zufferli, mentre in sala Var Abisso sarà affiancato dall'Avar Maresca. Il fischio d'inizio è previsto per le 21:00 di mercoledì 22 aprile.
Arbitro: Colombo (sez. Como)
Assistenti: Imperiale - Costanzo
IV Uomo: Zufferli
VAR: Abisso
AVAR: Maresca