Lazio, Agostinelli: "Contro l'Atalanta non rinuncerei mai a Noslin"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato la bella vittoria della Lazio sul Napoli e ha detto la sua anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che la squadra di Sarri giocherà contro l'Atalanta.
“È stata una meraviglia vedere la Lazio a Napoli. È stato come dire ci siamo anche noi in questa annata così tribolata. Inutlie dire che il Napoli non fosse motivato, la squadra di Sarri ha giocato in maniera perfetta. La cosa che rende ancor di più fiduciosi per l’Atalanta è vedere molti giocatori in condizioni di brillantezza fisica".
"Per quanto riguarda la partita di Coppa, non rinuncerei in partenza a Noslin. Penso sia un giocatore che li può mettere in grande difficoltà, in relazione anche al modo in cui gioca l’Atalanta. Maldini è quello che sotto pressione difende meglio il pallone, ma pensando al fatto che l’Atalanta potrebbe lasciare degli spazi, il Noslin che ho visto a Napoli mi sembra davvero indicato. La forma dell’olandese in questo momento va sfruttata. E dico lo stesso pensando al ballottaggio Cancellieri-Isaksen. Magari il danese si fa preferire nella conduzione tecnica del pallone, ma quando uno ha fatto gol va sfruttato. Lo dico, pensando che alla fine giocherà Isaksen”.
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