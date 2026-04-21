Lazio, Marusic partirà con i compagni per Bergamo: le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Il biglietto aereo è già prenotato, ci sarà anche Adam Marusic con i compagni sul volo che porterà la Lazio a Bergamo in vista della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che poi fa il punto anche sulle reali condizioni del montenegrino.
Non è in dubbio la presenza in trasferta, lo è però quella in campo. Il recupero di Marusic resta infatti estremamente complicato, nonostante tutta la ferma volontà di esserci da parte del terzino, che sta lavorando incessantemente per risolvere la lesione in pochissimo tempo e scendere in campo in una gara cruciale per la Lazio.
La giornata di oggi a Formello potrà dare indicazioni più concrete, dopo la corsetta blanda a cui si è dedicato Marusic nella giornata di ieri. A Sarri e allo staff medico il compito di valutare rischi e potenziali benefici, anche sfruttando un Lazzari che ha scongiurato ogni problema dopo i crampi accusati a Napoli.